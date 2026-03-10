UPI: женщина пожаловалась на енота, грабящего ее дом в США

Фото: 123RF.com/vronja

Жительница американского города Цинциннати Алексус Хаббард пожаловалась на енота, который уже неделю грабит ее дом. Об этом сообщает UPI.

По словам женщины, она перебралась в новый дом меньше месяца назад. Первые звуки, которые стали ее смущать, она услышала в потолке спустя несколько дней после новоселья. Через некоторое время Хаббард сняла видео, на котором видно, как енот проникает в здание через отверстие в кухонном шкафу.

Женщина уточнила, что после этого хищное млекопитающее появляется в ее доме практически ежедневно. Иногда енот приносит с улицы мусор и оставляет его в помещении, в том числе в гостиной. Также животное крадет у Хаббард еду.

На фоне происходящего женщина сильно переживает за безопасность своего сына с ДЦП. Из-за этого заболевания ребенок не может ходить. Мальчик передвигается по дому ползком.

"Я не знаю, какие биологические угрозы могут быть на полу", – объяснила Хаббард.

Она рассказала, что арендодатель уже оборудовал ловушку для поимки енота. Однако пока данные меры не помогли отловить млекопитающее.

Ранее тигр украл фотоловушку в Приамурье. Похитивший камеру хищник попал на видео соседней фотоловушки. Судя по кадрам, тигр нес в зубах "добычу", которая в это время продолжала съемку. Поиски камеры не дали результатов.

При этом данная кража не является первой: за все время наблюдения на "Земле леопарда" обитатели дикого леса могли присвоить себе около шести скрытых камер. Всего на территории нацпарка 450 фотоловушек. Это самая большая в России сеть фотомониторинга.

