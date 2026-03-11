Более 400 тонн гуманитарной помощи передали московские профсоюзы в зону СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 400 тонн гуманитарной помощи московские профсоюзы отправили участникам спецоперации и жителям приграничных районов за 2025 год, передает портал мэра и правительства столицы.

К настоящему моменту объединения организовали центры поддержки для родственников мобилизованных, которые сейчас охватывают около 3 тысяч семей, отметил председатель Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов.

"Проводим патриотические акции и на постоянной основе отправляем гуманитарную помощь на передовую, а также мирным жителям. Мы продолжаем всестороннюю работу по оказанию помощи тем, кто в ней так нуждается, в том числе совместно со штабами "Москва помогает", – добавил он.

Федерация присоединилась к проекту "Москва помогает" в феврале этого года, открыв два пункта сбора гумпомощи в Протопоповском переулке и Маломосковской улице. За этот период удалось собрать свыше 17 тысяч подарков детям Донбасса и еще более 1,5 тонны помощи бойцам СВО ко Дню защитника Отечества. В частности, активистам было передано около 50 коробок с продуктами, одеждой и средствами гигиены.

Помимо адресной помощи военнослужащим и жителям приграничных регионов, Московское объединение профсоюзов также оказывает поддержку больницам, школам и соцучреждениям на новых территориях, регулярно отправляя туда необходимое оборудование, инвентарь и расходные материалы.

"С начала проведения специальной военной операции московские профсоюзы активно вовлечены в оказание гуманитарной помощи военнослужащим и жителям приграничных территорий", – напомнила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Например, за 4 года 4,8 тысячи детей участников СВО отдохнули в лагерях, а около 9 тысяч семей посетили культурные мероприятия программы лояльности Столичной федерации профсоюзов. Кроме того, в рамках акции "Московские профсоюзы – детям Донбасса" было передано юным жителям новых регионов более 17 тысяч сладких подарков.

Волонтеры уделяют время не только нуждающимся людям, но и питомцам. Например, участники объединения "Молодогвардеец", действующего в рамках добровольческой организации "Золотые руки ангела", передали в зону СВО 50 медицинских подсумков для служебных собак.

Эта партия амуниции стала первой, созданной волонтерами по конкретным заявкам кинологов. Все изделия прошли проверку и получили одобрение специалистов в кинологическом центре. В настоящее время активисты работают над созданием защитной обуви для четвероногих помощников.

