11 марта, 13:23

Мэр Москвы

Собянин: станцию метро "Гольяново" планируется открыть в 2028 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Завершить строительство станции Арбатско-Покровской линии столичного метро "Гольяново" планируется в 2028 году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по созданию станции.

По словам мэра, работы идут с опережением графика.

"Гольяново – большой район Москвы, 160 тысяч жителей. <...> Здесь завершена реконструкция поликлиник, ведется массовая реконструкция школ, занимаемся благоустройством дорог, скверов, дворов; работаем над развитием улично-дорожной сети, и здесь строится по просьбам жителей еще одна станция метрополитена", – напомнил Собянин.

Глава города подчеркнул, что в настоящее время ведутся активные работы по проходке тоннелей, начато строительство самой станции. Ожидается, что благодаря этому разгрузится "Щелковская", а также в целом улучшится транспортная доступность для местных жителей.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что станция метро "Гольяново" будет расположена вдоль улицы Уссурийской на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской. Дизайн интерьеров станции планируется посвятить космической тематике, вестибюли оформят в футуристичном стиле и сделают максимально удобными для пассажиров.

Специалисты сейчас возводят ограждающие конструкции станционного комплекса. Также ведется разработка грунта, начато устройство основных монолитных конструкций. Проходка левого тоннеля от станции "Щелковская" до "Гольянова" выполнена на 52%, правого – на 6%.

Ожидается, что пассажиропоток будущей станции метро составит около 30 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось, что общая площадь будущей станции "Бирюлево" Бирюлевской линии метро превысит 13,7 тысячи квадратных метров. При этом площадь пассажирской зоны составит более 3,6 тысячи "квадратов".

Всего в составе будущей конечной станции новой ветки метро запроектировано 86 помещений. Станция будет иметь платформу островного типа и два подземных вестибюля.

мэр Москвытранспортметрогород

