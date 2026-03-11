Воздух в Москве прогрелся до 10 градусов впервые в 2026 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве достигла 10-градусной отметки впервые в 2026 году. Показатели зафиксированы на базовой метеостанции ВДНХ, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге воздух прогрелся до 8,3 градуса, что выше максимума, зафиксированного 10 марта.

"Отмечу, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня (11 марта 2026 года. – Прим. ред.) в Северной столице составляет 9,8 градуса (2008 год) и есть шансы, что он будет обновлен", – указал Леус.

По его словам, окончательный максимум температур будет известен после 21:00.

До 15 марта в Москве ожидается теплая и солнечная погода, однако в послеполуденные часы возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду. Днем температура будет подниматься до 5–10 градусов, а ночью опускаться до 0. В некоторых районах города может похолодать до минус 1 градуса.