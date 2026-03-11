В Китае сравнили применение ИИ в военных целях с сюжетом "Терминатора"

Фото: кадр из фильма "Терминатор"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – Cinema 84, Euro Film Funding, Hemdale Films

Неограниченное использование искусственного интеллекта в военных целях способно воплотить в жизнь антиутопию из голливудского фильма. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь.

По его словам, события, показанные в картине "Терминатор", однажды могут стать реальностью. Он отметил, что использование ИИ для нарушения суверенитета государств и передача алгоритмам права решать вопросы жизни и смерти подрывают этические нормы и грозят выходом технологий из-под контроля.

В Пекине выступили против попыток достичь военного превосходства с помощью передовых разработок. Заявление прозвучало на фоне публикаций The Wall Street Journal, что США и Израиль якобы применяют ИИ для разведки и выбора целей в ходе военной операции против Ирана. Китай призвал к многостороннему управлению ИИ под эгидой ООН.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО планирует внедрить технологии искусственного интеллекта, чтобы находить и классифицировать "ложную информацию" в реальном времени.

Предполагается применение машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", взаимодействующих с уязвимыми группами населения для "укрепления их устойчивости к манипуляциям".