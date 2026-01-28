Форма поиска по сайту

Новости

28 января, 16:08

Технологии

Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра в Албании обвинили в коррупции

Фото: ТАСС/АР/Vlasov Sulaj

В Албании создателей первого антикоррупционного министра на базе искусственного интеллекта (ИИ) Диэллы обвинили в коррупции, сообщает The New York Times.

Прокуратура республики поместила под домашний арест директора правительственной организации Национального информационного агентства, создавшей Диэллу, и ее заместителя. Чиновники подозреваются в связях с преступной организацией, которая манипулировала заявками на заключение госконтрактов.

Расследование проходит в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Она организована властями Албании для выполнения требований Европейского союза для вступления в блок.

Диэллу назначили на должность министра по госзакупкам в середине сентября. Она стала первым членом албанского правительства, которого "не существуют физически". В октябре премьер-министр Эми Рама заявила, что Диэлла беременна и ждет 83-го ребенка.

Детям виртуального министра выделят роль помощников депутатов. Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

технологиипроисшествияза рубежом

