Сергей Собянин рассказал о развитии системы теплоснабжения Москвы

Системе центрального теплоснабжения Москвы исполнилось 95 лет, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В 1931 году центральное отопление пришло в первые здания в центре города: Высшего совета народного хозяйства на площади Ногина – сейчас Китай-город, в Большой и Малый театры, Центральные и Сандуновские бани, в несколько гостиниц", – отметил мэр.

Для этого через Устьинский и Москворецкий мосты от ГЭС-1 на Раушской набережной были проложены тепловые магистрали протяженностью 6 километров. Сейчас длина трубопроводов в московской системе теплоснабжения составляет около 19 тысяч километров.

Собянин подчеркнул, что ПАО "Мосэнерго" является крупнейшим производителем тепловой энергии в мире – ежегодно городу требуется около 80 миллионов гигакалорий, при этом столько же потребляют некоторые государства.

Одновременно с этим отопительный сезон в Москве длится 230 дней, он является одним из самых долгих среди мировых мегаполисов. Специалисты обеспечивают отоплением и горячей водой более 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи жилых домов, а к теплоснабжению подключают сотни новых зданий ежегодно.

Кроме того, в работу системы отопления регулярно внедряются умные технологии, а важные технологические процессы цифровизуются. В качестве примера градоначальник привел систему "Диспетчеризация", которая собирает более 100 тысяч показателей в час со всех тепловых пунктов в режиме реального времени.

Это помогает автоматически регулировать подачу горячей воды и тепла, мгновенно реагируя на любые изменения погоды. Одним из ее главных элементов Собянин назвал программу для поиска скрытых утечек. Мэр добавил, что в городе постоянно обновляют теплоэлектроцентрали, а также развивают экологичные технологии.

"За последние годы перевели потребителей с устаревших котельных на современные ТЭЦ. Это позволяет сокращать выбросы парниковых газов и оксидов азота", – объяснил глава города.

Мэр подчеркнул, что важно, чтобы система работала как часы, а в домах у жителей столицы было уютно и тепло.

Ранее Собянин рассказывал, что в Москве на постоянной основе проходит модернизация ТЭЦ для повышения эффективности, безопасности и создания дополнительных резервов мощности. Более того, все 13 ТЭЦ столицы функционируют на самом экологичном топливе – природном газе.

