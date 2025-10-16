Собянин заявил, что в Москве создадут единую систему управления энергоресурсами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Единая система управления энергоресурсами появится в Москве, заявил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".

Мэр указал, что систему активно создают при поддержке Газпрома, Мосэнерго, МОЭК, МОЭСК и Россетей.

"Мы объединим разные центры управления, разные системы централизации в единую гармоничную систему, которая будет видеть все – начиная от производства ТЭЦ до розницы, сетей, домов, квартир", – сказал Собянин.

Это поможет обеспечить четкое представление о потреблении электричества, даст возможность оперативно регулировать элементы системы и формировать справедливые цены. Кроме того, она обеспечит автоматизированный сбор данных и контроль государства.

Создание такой системы, по словам мэра, дает новый толчок для развития энергоэффективности всей Москвы.

Ранее Собянин заявил, что Москва могла бы оказаться энергодефицитным регионом в ближайшие годы, если бы не новая стратегия. Коррективы стали огромным вложением в сетевой комплекс, энергетику и генерацию города.

Они предполагают возведение новых атомных блоков, гидроэлектростанций и тепловых станций, которые будут работать на Москву. Их Собянин назвал гигантским комплексом, обеспечивающим надежность и будущее развитие столичного региона.

