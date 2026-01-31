Ранившему девушку из пневматики в ТЦ Петербурга подростку избрали меру пресечения

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Подростку, который стрелял в торговом центре Санкт-Петербурга и ранил 16-летнюю девушку, избрали меру пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Молодой человек будет находиться под домашним арестом до 28 марта. Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного процесса, а также пользоваться интернетом, отправлять и получать корреспонденцию.

При этом следствие ходатайствовало об аресте подростка, а сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде залога или запрета определенных действий.

29 января группа подростков, находясь в ТЦ, выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомки. В результате у девушки выявлена рана щеки. После произошедшего подростки скрылись.

В отношении задержанного юноши возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемым оказался 16-летний уроженец Республики Дагестан. Позже его задержали правоохранители.

