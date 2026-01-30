В Санкт-Петербурге задержали подростка, выстрелившего в лицо девушке в ТЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении хулиганских действий в торговом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщило в телеграм-канале СУ Следственного комитета России по городу.

Несколько дней назад группа подростков, находясь в ТЦ, выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомки. В результате у девушки выявлена рана щеки. После произошедшего подростки скрылись.

В отношении задержанного юноши возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемым оказался 16-летний уроженец Республики Дагестан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее случай со стрельбой произошел на Ленинском проспекте в Москве. По данным следователей, мужчина пытался застрелить своего знакомого из боевого пистолета. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.