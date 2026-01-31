Форма поиска по сайту

31 января, 04:47

Регионы

Жителей Орла эвакуируют перед обезвреживанием части упавшей ракеты

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Жителей семи улиц и нескольких садовых товариществ эвакуируют в Орле перед обезвреживанием взрывоопасной части упавшей ракеты. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Элемент взрывного устройства нашли 26 января в Советском районе Орла. Оперативные службы сразу же оцепили территорию.

Клычков отметил, что 31 января специалисты вывезут часть боезаряда ракеты в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где затем обезвредят ее.

Для безопасного проведения этих мероприятий будут эвакуированы жители нескольких домов на улицах Часовая, Трудовых Резервов, Веселая, Генерала Жданова, Грибоедова, Глинки и Пахоменко. Кроме того, эвакуация затронет жителей СНТ "Связист", "Приборист-1", "Часовщик", "Мичуринец" и "Золотой поток".

Также в некоторых районах будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов. Граждан сразу же проинформируют об окончании работ по обезвреживанию снаряда.

Ранее взрыв газового баллона произошел в автомастерской в Краснодаре. В результате пострадали четыре человека. После случившегося в двухэтажном здании обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту взрыва. Аналогичные проверки были начаты и прокуратурой Краснодарского края.

