Пересадка кожи потребуется одному из пострадавших при нападении на школу Красноярска

Фото: телеграм-канал SHOT

Пересадка кожи потребуется одному из пострадавших детей при нападении на школу в Красноярске. Об этом заявил руководитель регионального ожогового центра Владимир Мацкевич.

"Нужна будет пересадка (кожи. – Прим. ред.), возможно, не одна. Локализация, в основном, спина. И ожоги поразили грудные кожные покровы", – передает его слова ТАСС.

Нападение на красноярскую школу произошло 4 февраля. Предварительно, восьмиклассница бросила в кабинет горящую ткань, а также ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

В результате ЧП пострадали 5 детей, 3 из них доставили в краевой ожоговый центр, еще 2 – в больницу № 20. У последних выявили черепно-мозговые травмы.

Подростки, получившие ожоги, находятся в реанимации. Врачи оценили их состояние как тяжелое, но стабильное. Дети находятся в сознании и самостоятельно дышат.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.