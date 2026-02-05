Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 12:09

Происшествия

Пересадка кожи потребуется одному из пострадавших при нападении на школу Красноярска

Фото: телеграм-канал SHOT

Пересадка кожи потребуется одному из пострадавших детей при нападении на школу в Красноярске. Об этом заявил руководитель регионального ожогового центра Владимир Мацкевич.

"Нужна будет пересадка (кожи. – Прим. ред.), возможно, не одна. Локализация, в основном, спина. И ожоги поразили грудные кожные покровы", – передает его слова ТАСС.

Нападение на красноярскую школу произошло 4 февраля. Предварительно, восьмиклассница бросила в кабинет горящую ткань, а также ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

В результате ЧП пострадали 5 детей, 3 из них доставили в краевой ожоговый центр, еще 2 – в больницу № 20. У последних выявили черепно-мозговые травмы.

Подростки, получившие ожоги, находятся в реанимации. Врачи оценили их состояние как тяжелое, но стабильное. Дети находятся в сознании и самостоятельно дышат.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Трое детей попали в ожоговый центр из школы в Красноярске

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика