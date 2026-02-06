Словакия отказалась оказывать военную помощь Украине

Фото: 123RF.com/koziolkamila

Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

"Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем", – сказал собеседник агентства.

Однако, уточнил политик, Братислава поддерживает оказание гуманитарной помощи и дипломатические усилия по урегулированию конфликта вместо военных поставок. Это является четкой обозначенной линией правительства, указал Гашпар.

Он также прокомментировал планы Венгрии по созданию альянса со Словакией и Чехией против финансовой помощи Евросоюза Украине.

"Словакия ведет регулярные консультации со своими региональными партнерами <...>, однако формального альянса, направленного на блокирование финансовой помощи ЕС Украине, создано не было", – добавил он.

Ранее экс-глава правительства Бельгии Элио ди Рупо призвал остановить финансовую помощь Киеву. Заявления украинского президента Владимира Зеленского в Давосе о ЕС он назвал непристойными и оскорбительными для Запада.

СМИ писали, что Украина не получила от США сотни миллионов долларов, которые должны были выдать в период, когда лидером Штатов был Джо Байден. Журналисты указали, что передача средств оказалась в "бюрократическом тупике" после закрытия Агентства США по международному развитию (USAID).