08 февраля, 10:15Культура
Михаил Ефремов сыграет в театре впервые после освобождения
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения сыграет в спектакле на сцене театра "Мастерская 12" народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Психологическую драму "Без свидетелей" покажут 25 и 26 марта. Ефремов исполнит в ней главную роль. Его партнершей станет народная артистка России Анна Михалкова.
Героями спектакля являются бывшие супруги, которые случайно встречаются наедине спустя годы после расставания.
Ефремов стал актером театра "Мастерская 12" в 2025 году. Михалков рассказал, что актер лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.
В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель фургона. Пресненский суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО.
Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте в Москве