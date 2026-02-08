Михаил Ефремов сыграет в театре впервые после освобождения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения сыграет в спектакле на сцене театра "Мастерская 12" народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Психологическую драму "Без свидетелей" покажут 25 и 26 марта. Ефремов исполнит в ней главную роль. Его партнершей станет народная артистка России Анна Михалкова.

Героями спектакля являются бывшие супруги, которые случайно встречаются наедине спустя годы после расставания.

Ефремов стал актером театра "Мастерская 12" в 2025 году. Михалков рассказал, что актер лично обратился к нему, чтобы продолжить творческую деятельность.

В июне 2020 года Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель фургона. Пресненский суд приговорил артиста к 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2025 года актер вышел на свободу по УДО.

