Итальянский сноубордист Фишналлер выступил на Олимпиаде с флагом РФ на шлеме

Фото: AP Photo/Abbie Parr

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер на Олимпийских играх 2026 года в Ливиньо вышел на старт соревнований по гигантскому слалому в шлеме с изображением российского флага.

На шлеме нанесены флаги всех стран, принимавших Олимпиаду, в которых 45-летний спортсмен принимал участие за свою карьеру. Помимо российского триколора, там изображены флаги США, Италии, Канады, Китая и Южной Кореи.

Фишналлер – двукратный чемпион мира. Он выступал на шести Олимпиадах подряд, начиная с 2002 года. На текущих Играх в квалификации параллельного гигантского слалома он показал лучший результат, заняв первое место.

Олимпийские игры в Италии стартовали 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Первым победителем Игр стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он взял золотую медаль в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Джованни Францони, третье место занял также итальянец Доминик Парис.