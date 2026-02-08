Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 16:39

Спорт

Итальянский сноубордист Фишналлер выступил на Олимпиаде с флагом РФ на шлеме

Фото: AP Photo/Abbie Parr

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер на Олимпийских играх 2026 года в Ливиньо вышел на старт соревнований по гигантскому слалому в шлеме с изображением российского флага.

На шлеме нанесены флаги всех стран, принимавших Олимпиаду, в которых 45-летний спортсмен принимал участие за свою карьеру. Помимо российского триколора, там изображены флаги США, Италии, Канады, Китая и Южной Кореи.

Фишналлер – двукратный чемпион мира. Он выступал на шести Олимпиадах подряд, начиная с 2002 года. На текущих Играх в квалификации параллельного гигантского слалома он показал лучший результат, заняв первое место.

Олимпийские игры в Италии стартовали 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Первым победителем Игр стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он взял золотую медаль в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Джованни Францони, третье место занял также итальянец Доминик Парис.

Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение короткой программы на ОИ-2026

Читайте также


спорт

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика