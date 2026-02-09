Форма поиска по сайту

09 февраля, 16:36

Общество

Рособрнадзор запретил прием в один вуз и направил предостережения шести

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Рособрнадзор принял решение запретить прием в один вуз, а также объявил предостережения еще шести. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Запрет на прием был вынесен в отношении ОО ВО (Ассоциация) Кисловодского гуманитарно-технического института.

Помимо этого Рособрнадзор напомнил о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережения получили:

  • АНОО ВО "Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет)";
  • ФГБОУ ВО "Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой";
  • ЧОУ ВиДО "Байкальский гуманитарный институт";
  • "Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина";
  • АНО ВО "Московский университет "Синергия";
  • ФГБОУ ВО "Орловский государственный институт культуры".

Ранее ведомство направило предостережения еще 11 российским вузам. Рособрнадзор также выносил предупреждения 3 вузам в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Ведомство призвало принять необходимые меры для устранения нарушений.

образованиеобщество

