09 февраля, 16:36
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и направил предостережения шести
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рособрнадзор принял решение запретить прием в один вуз, а также объявил предостережения еще шести. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Запрет на прием был вынесен в отношении ОО ВО (Ассоциация) Кисловодского гуманитарно-технического института.
Помимо этого Рособрнадзор напомнил о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережения получили:
- АНОО ВО "Высшая инженерно-конструкторская школа (Технический университет)";
- ФГБОУ ВО "Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой";
- ЧОУ ВиДО "Байкальский гуманитарный институт";
- "Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина";
- АНО ВО "Московский университет "Синергия";
- ФГБОУ ВО "Орловский государственный институт культуры".
Ранее ведомство направило предостережения еще 11 российским вузам. Рособрнадзор также выносил предупреждения 3 вузам в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Ведомство призвало принять необходимые меры для устранения нарушений.