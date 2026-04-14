Фото: телеграм-канал "КазаньДА Новости Казани"

Уголовное дело возбуждено по факту пожара на Казанском пороховом заводе, сообщили в СУ СК по Татарстану.

Расследование будет вестись по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Об обрушении из-за возгорания на пороховом заводе в Казани стало известно 14 апреля. Все профильные службы оперативно прибыли на место происшествия. Подчеркивалось, что причина случившегося носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен.

Предварительно, пострадали два человека. Одна из них находится в реанимации в тяжелом состоянии – у нее ожоги и сопутствующие травмы.

