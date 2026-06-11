Режим ЧС введен в Афипском поселении на Кубани после атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Афипском городском поселении Краснодарского края, где после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.

Он добавил, что после атаки БПЛА специалисты обследуют домовладения и другие объекты по обращениям, которые поступали в ЕДДС и местные администрации. Жителям помогают в уборке дворов.

Территория НПЗ в Афипском загорелась в ночь на 11 мая после атаки украинских дронов. Также обломки беспилотников упали на территории трех частных домов. Кроме того, там оказалась нарушена газовая магистраль.

Через некоторое время возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.

