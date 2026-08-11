Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 10:33

Общество
Главная / Новости /

Климатолог Семенов: в будущем Москва будет похожа по погоде на Ростов-на-Дону

Эксперт раскрыл, как изменится климат Москвы в ближайшие десятилетия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие десятилетия Москва по погоде будет напоминать южные регионы России. При этом температура и характер осадков будут совпадать с климатическими условиями Воронежа, а в отдаленной перспективе – Ростова-на-Дону и Краснодара, заявил News.ru директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолог Владимир Семенов.

"В Москве и по всей стране станет больше ливней. Это будут продолжительные осадки средней интенсивности: все небо закроют тучи, длиться они могут десять минут, но за это время выльется очень много воды", – рассказал эксперт.

По словам Семенова, в Центральной России станет больше неблагоприятных погодных явлений, что будет связано с усилением температурного контраста. Он рассказал, что летом, когда воздух сильно прогревается, вторжение арктических масс вызывает конденсацию влаги. В результате выделяется скрытое тепло, что, в свою очередь, становится причиной формирования шквалов и сильного ветра.

Ранее стало известно, что появление гигантских медуз-ропилем у берегов Владивостока вызвано перестройкой океанических течений и повышением температуры воды. Процесс спровоцировало глобальное потепление. В результате в регионе появляется больше рыб фугу, а медузы приплывают выше по течению.

Климатолог оценил изменения летнего климата в России

Читайте также


обществопогодагород

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика