Климатолог Семенов: в будущем Москва будет похожа по погоде на Ростов-на-Дону

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие десятилетия Москва по погоде будет напоминать южные регионы России. При этом температура и характер осадков будут совпадать с климатическими условиями Воронежа, а в отдаленной перспективе – Ростова-на-Дону и Краснодара, заявил News.ru директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, климатолог Владимир Семенов.

"В Москве и по всей стране станет больше ливней. Это будут продолжительные осадки средней интенсивности: все небо закроют тучи, длиться они могут десять минут, но за это время выльется очень много воды", – рассказал эксперт.

По словам Семенова, в Центральной России станет больше неблагоприятных погодных явлений, что будет связано с усилением температурного контраста. Он рассказал, что летом, когда воздух сильно прогревается, вторжение арктических масс вызывает конденсацию влаги. В результате выделяется скрытое тепло, что, в свою очередь, становится причиной формирования шквалов и сильного ветра.

Ранее стало известно, что появление гигантских медуз-ропилем у берегов Владивостока вызвано перестройкой океанических течений и повышением температуры воды. Процесс спровоцировало глобальное потепление. В результате в регионе появляется больше рыб фугу, а медузы приплывают выше по течению.