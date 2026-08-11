11 августа, 22:39Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: 123RF.com/mulderphoto
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в канале о ситуации на автоподходах к мосту в мессенджере MAX.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство и Минобороны прорабатывают дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Также он добавил, что будут разработаны шаги по поддержке организаций в области туризма.
До этого в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях. По словам главы республики Сергея Аксенова, меры необходимы для обеспечения безопасности.