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23 июня, 14:12

Регионы

Проведение спортивных мероприятий приостановлено в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Крыму приостановили проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров до 1 сентября, сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Запрет, действующий с 11:00 22 июня до 00:00 1 сентября 2026 года, распространяется на:

  • учебно‑тренировочный процесс учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет;
  • учебно‑тренировочные и спортивно‑массовые мероприятия;
  • первенства, чемпионаты, кубки и иные спортивные события.

Также до особого распоряжения приостановлены выезд спортсменов на соревнования за пределы Крыма и участие в подобных мероприятиях на территории республики, добавила Торубарова.

Министр подчеркнула, что данные меры направлены на обеспечение безопасности всех участников спортивного процесса.

Ранее в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях. По словам главы республики Сергея Аксенова, меры необходимы для обеспечения безопасности.

В связи с этим был отменен заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса". Кроме того, сообщалось о проведении планового вывоза отдыхающих из "Артека".

Для решения всех вопросов, связанных с детским отдыхом в республике, был создан оперативный штаб. В Российском союзе туриндустрии, в свою очередь, заявили, что оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей.

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