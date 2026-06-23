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23 июня, 12:51

Туризм

В РСТ предупредили о возможных задержках возврата денег за путевки в лагеря Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на юриста Георгия Мохова.

По его словам, родители вправе требовать возврат денег за путевки, однако быстро получить средства, скорее всего, не получится.

"Очевидно, что вопрос возврата денег в первую очередь зависит от возможности и желания лагеря", – отметил Мохов.

В РСТ напомнили, что за возвратом средств родители могут обращаться к туроператорам, через которых были приобретены путевки. При этом туроператоры должны получить деньги от своих партнеров.

В организации также отметили, что решение о закрытии лагерей может служить основанием для расторжения или изменения договора о реализации туристского продукта. Как правило, суды рассматривают подобные случаи как вынужденный отказ от поездки и принимают решения в пользу потребителей.

Ранее в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из-за требований безопасности. В связи с этим был отменен заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса", родителям предложат альтернативные варианты в других регионах. Также проводится плановый вывоз отдыхающих из "Артека", сопровождающие находятся на связи со спецслужбами.

В Минпросвещении РФ создали оперативный штаб для решения всех вопросов, связанных с детским отдыхом в республике.

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