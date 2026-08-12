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12 августа, 10:10

Происшествия

На Кубани задержали агента украинских спецслужб за подготовку подрыва машины военкома

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители задержали в Краснодарском крае агента украинских спецслужб, который планировал подорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемый в сентябре 2025 года сам вышел через Telegram на представителей запрещенной в России украинской террористической организации. За денежное вознаграждение он получил задание совершить теракт и убить офицера Минобороны.

Для этого фигурант должен был установить взрывное устройство на транспортном средстве сотрудника военкомата Краснодарского края. Оперативники задержали его при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство со взрывчатым веществом западного производства.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и незаконном приобретении взрывного устройства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Херсонской области задержали россиянина 1976 года рождения, завербованного через Telegram украинскими спецслужбами, который планировал теракт против военнослужащих. При задержании у него изъяли радиоуправляемое СВУ, замаскированное под пауэрбанк и телефон с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.

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