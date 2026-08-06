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06 августа, 10:01

Происшествия

Подростков задержали в Приморье за подготовку теракта на объекте Росгвардии

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Троих подростков задержали в Приморском крае по подозрению в подготовке теракта на одном из объектов Росгвардии по заданию куратора запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (WJC) ФСБ.

По данным ведомства, несовершеннолетние жители Владивостока и Находки собирали информацию о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Они фотографировали и снимали на видео места жительства и работы силовиков, их автомобили, парковки, камеры наблюдения, а также изучали участки возле подъездов, где можно было скрытно разместить взрывные устройства.

В ФСБ заявили, что собранные сведения предназначались для подготовки диверсионно-террористического акта на объекте Росгвардии. Следственный отдел УФСБ по Приморскому краю возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Во время обысков у фигурантов изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования. Подростки арестованы. В ФСБ отметили, что они признали вину и согласились сотрудничать со следствием.

Ранее в Омской области 17-летнего подростка осудили на шесть лет воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового. Он совершил преступление по заданию куратора, с которым связался при поиске работы в феврале 2025 года.

Сначала за 1 200 рублей он нанес дискредитирующую надпись на бетонное ограждение, а в начале марта за 92 тысячи рублей поджег машину полицейского, снимая каждое задание на видео для отчета.

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