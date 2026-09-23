Мать Сергея Соседова рассказала, что он умер во время операции

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Телеведущий Сергей Соседов умер во время медицинской операции после падения с лестницы в отеле в Якутии. Об этом в беседе с Super.ru рассказала его мать Антонина Петровна.

"Он в отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер", – уточнила она.

По словам женщины, до этого сын не жаловался на здоровье. Она также рассказала, что узнала о трагедии от продюсера, и призналась, что до сих пор не может прийти в себя.

"Никто не верит, не может так быть <...> Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь, ну работа есть работа", – добавила Антонина Петровна.

Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет.

Популярность ему принесли съемки в программе "Акулы пера" в 1990-е годы. Также Соседов известен по проектам "Ты – суперстар!", "Суперстар! Возвращение" и другим музыкальным шоу.

