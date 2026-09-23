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23 сентября, 22:54

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Tagesspiegel: Берлин хочет отозвать заявку на летнюю Олимпиаду в 2036, 2040 и 2044 годах

Берлин хочет отозвать заявку на летнюю Олимпиаду в 2036, 2040 и 2044 годах – СМИ

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Власти Берлина намерены отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036, 2040 и 2044 годах, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.

Представитель олимпийской заявки Кавех Нируманд, бургомистр Кай Вегнер и сенатор Ирис Шпрангер встретились, чтобы обсудить немедленный отзыв заявки. Вероятно, это связано с тем, что не проводился референдум о проведении Олимпийских игр, который мог бы показать, поддерживают ли это жители Берлина.

При этом законодательство такого голосования не предусматривает. Подобные референдумы проводились в Мюнхене и в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Еще одним фактором могла стать победа партии "Левые" на выборах в столичную палату депутатов, прошедших 20 сентября. Кандидат в бургомистры от "Левых" Элиф Эральп выступает против проведения Олимпиады в городе.

На 24 сентября назначена пресс-конференция, на которой власти озвучат точные причины отзыва заявки.

Ранее стало известно, что правительство ЮАР планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 или 2040 году. Страна хочет стать первой в Африке, где будет проводиться Олимпиада. Также претендуют на проведение ОИ Индия, Индонезия, Польша и Турция.

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