Кот перехватил дрон во время съемки в египетской мечети

Кот сбил дрон во время съемки в мечети в Египте. Видео инцидента опубликовал канал Baza в MAX.

На кадрах видно, как беспилотник летит низко над полом. В какой-то момент кот заметил летящий дрон и подбежал к нему. Он подпрыгнул и в прыжке сбил БПЛА левой лапой. После удара беспилотник упал.

Ранее спасатели вызволили "недовольную кошку", застрявшую в автомобиле на улице Гризодубовой в Москве. По словам волонтеров, животное было чумазым, пыльным и перепуганным, но при этом ласковым.

Спасенная кошка по кличке Мия затем вернулась домой. Выяснилось, что она смогла самостоятельно открыть балконную раму и выпала на улицу. При этом родственники хозяйки заметили, что питомец сумел с юга Москвы пробраться на север столицы, преодолев 20 километров.

