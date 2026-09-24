У 10% участников "Московского чекапа" выявили признаки преждевременного старения

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Признаки преждевременного старения нашли у 10% участников "Московского чекапа" по результатам прохождения всех этапов программы. Биологический возраст каждого десятого участника чекапа превысил паспортный на пять и более лет, указала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа позволяет москвичам сознательно контролировать свой возраст и вовремя замечать риски для здоровья. Проект "Московский чекап" включает диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный набор обследований, доступный в столице.

С начала запуска к нему подключились порядка 1,5 миллиона жителей города, 700 тысяч из них завершили первый этап. Если биологический возраст расходится с паспортным, назначается дополнительная программа с углубленными исследованиями.

Чекап начинается дистанционно в приложении "ЕМИАС.ИНФО": сначала нужно заполнить анкету о самочувствии и образе жизни, при желании добавить результаты функциональных тестов и данные о составе тела. Система сверяет эти сведения с электронной медкартой и составляет персональный список анализов.

Записаться на них можно через Сеть, а сдать – в городской поликлинике. По результатам участники получают индивидуальные рекомендации, а при обнаружении отклонений – направление на дополнительную консультацию. Программа открыта для всех совершеннолетних москвичей, прикрепленных к столичным поликлиникам.

Проверить отдельные показатели здоровья можно в интерактивных павильонах здоровья на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Там за 15–20 минут можно пройти экспресс-диагностику на современном оборудовании с искусственным интеллектом, воспользоваться станциями нейрофитнеса и тренажерами. Кроме того, новый проект "Ночь в поликлинике" привлек около 20 тысяч москвичей и гостей города.

Ранее в Минздраве рассказали, что в России обновился порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В число нововведений вошли определение уровня липопротеида (а), оценка липидного профиля и другие. Кроме того, гражданам будет доступна оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца в возрасте до 59 лет, 60 лет и старше.

