Более 7 тысяч единиц наземного транспорта подготовят к зиме в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сезонное обслуживание более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев перед зимним периодом проведут в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что подготовка необходима для комфортных и безопасных поездок зимой. Для этого проверяются системы отопления и климат-контроля, проводится диагностика основных узлов, на предмет повреждений изучаются стекла и резиновые уплотнители, которые сохраняют тепло в салоне.

Вместе с тем водителей проинструктируют и расскажут, как работать в меняющихся погодных условиях. Кроме того, ведется подготовка снегоуборочной техники и противогололедных материалов.

Ликсутов добавил, что наземный транспорт является одним из наиболее востребованных среди горожан. С начала осени пассажиры совершают более 4,9 миллиона поездок в сутки.

Ранее в вестибюлях столичного метрополитена начали устанавливать вторые двери в рамках подготовки к холодному сезону. Работы пройдут до 6 ноября. Всего за это время на место вернут свыше 6 тысяч конструкций, которые были убраны к лету.

