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24 сентября, 09:18

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Роскачество: мытье сырого мяса под краном может привести к распространению бактерий

В Роскачестве объяснили, как правильно обращаться с сырым мясом

Фото: 123RF.com/arinahabich

Сырое мясо требует соблюдения правил гигиены, чтобы бактерии не распространялись по кухне. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на директора Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елену Спеценко.

Специалист не рекомендует промывать продукт под краном – вода не делает его безопаснее, зато брызги способны перенести бактерии на столешницу, посуду и другие продукты. В результате возникает перекрестное загрязнение. Уничтожить возбудителей позволяет термическая обработка – при нагреве до 70 градусов и выше они погибают.

Спеценко рассказала, что для сырого мяса и готовых к употреблению продуктов следует использовать разные разделочные доски и ножи. Сок сырого продукта может оставлять на поверхности бактерии, способные сохраняться там часами. Если после этого на той же доске нарезать овощи или хлеб, микроорганизмы попадут непосредственно в еду.

После работы с мясом необходимо не менее 20 секунд мыть руки с мылом. Столешницу и раковину нужно дезинфицировать, а упаковку, включая лоток и пленку, сразу выбрасывать – повторно использовать ее нельзя.

Также Спеценко посоветовала хранить сырое мясо в холодильнике не более двух-трех суток. Если продукт требуется сохранить дольше, его лучше заранее разделить на порции и заморозить, а размораживать в холодильнике.

Ранее в Роскачестве рассказали, что овсяное печенье может быть частью сбалансированного рациона при умеренном употреблении. В среднем взрослому человеку рекомендуют около 50 граммов в день, при активном образе жизни – до 50–70 граммов, а при наборе массы – до 100–150 граммов. Специалисты советуют учитывать содержание сахара и жиров, а при аллергии на овес или глютен, диабете, ожирении и лишнем весе ограничить или исключить продукт из рациона.

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