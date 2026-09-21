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21 сентября, 10:53

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В Роскачестве порекомендовали есть в день не более 50 граммов овсяного печенья

Роскачество рассказало, сколько овсяного печенья можно есть в день

Фото: 123RF.com/balash25

Овсяное печенье может входить в сбалансированный рацион, если есть его умеренно и учитывать состав продукта. В среднем взрослому человеку достаточно около 50 граммов печенья в день, сообщили RT в Роскачестве.

По словам специалистов, углеводы из овса усваиваются постепенно и обеспечивают организм энергией на длительное время. Однако большое количество сахара и жира может свести пользу продукта к минимуму.

При активном образе жизни допустимо употреблять 50–70 граммов печенья в день, а при наборе массы – до 100–150 граммов. При этом количество простых углеводов в рационе должно оставаться минимальным.

Роскачество рекомендовало исключить или ограничить овсяное печенье при аллергии на овес или глютен, диабете, ожирении и лишнем весе.

Согласно ГОСТу, овсяным считается печенье круглой или овальной формы, в котором содержание овсяной муки и хлопьев составляет не менее 14%. При этом доля сахара в продукте может достигать 40%, а жира – 25%. В классический состав входят пшеничная и овсяная мука, сахар, жировой компонент и изюм.

При выборе печенья специалисты советуют обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продуктам с небольшим количеством искусственных добавок и консервантов, а также с низким содержанием сахара или натуральными подсластителями.

Натуральное овсяное печенье в герметичной упаковке может храниться около шести месяцев, а продукт, продающийся на вес, – до 15 дней, добавили в Роскачестве.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что правильное питание напрямую влияет на способность школьника концентрироваться и справляться с нагрузками. На работу мозга у детей уходит до половины поступающей с едой энергии, поэтому завтрак нельзя пропускать или заменять чаем с печеньем. Идеальный вариант – медленные углеводы и белок.

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