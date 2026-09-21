Силуанов заявил, что Минфин сделал все для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минфин России со своей стороны сделал все, чтобы у Центробанка появилась возможность смягчать денежно-кредитную политику (ДКП). Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на пленарной сессии Московского финансового форума, передает ТАСС.

"Мы провели ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков, – около 2% ВВП. Главное, что мы состыковались с ЦБ", – отметил министр.

По его словам, в данный момент важно, чтобы инфляционные ожидания и ставки снижались. Министерство совместно с регулятором постоянно анализирует баланс бюджетного дефицита на трехлетнюю перспективу, от которого будет зависеть выстраивание ДКП.

Силуанов уточнил, что государственный бюджет на 2027–2029 годы будет непростым. Однако в последнее время он всегда был таким, добавил министр.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетами федбюджета выполнение соцобязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности России. Он отметил, что власти закладывают в бюджет консервативную цену на нефть – 50 долларов за баррель. При этом сценарии дефицит федбюджета прогнозируется на уровне 2%.