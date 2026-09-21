Велосипедист погиб после столкновения с автомобилем на МСД в Битце

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина на велосипеде погиб в результате ДТП на Московском скоростном диаметре в Ленинском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Авария произошла в районе улицы Тургенева в поселке Битца. По предварительным данным, велосипедист столкнулся с автомобилем. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Между тем в России за восемь месяцев увеличилось число аварий с участием СИМ – почти на 40%. Согласно статистике, за этот период произошло 3,4 тысячи ДТП, в результате которых погиб 51 человек и тысячи пострадали. Лидерами по количеству инцидентов остаются мегаполисы и крупные регионы, такие как Москва и Петербург.

Тревожная динамика также прослеживается в Татарстане, где число аварий взлетело на 167%, а также в Северной столице и на Кубани, где показатели также демонстрируют резкий рост.