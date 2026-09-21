В Татарстане грузовик протаранил пристань и утонул

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Груженный щебнем грузовик "КамАЗ" протаранил пассажирскую пристань в Верхнем Услоне и оказался в воде. Об этом сообщила администрация Верхнеуслонского района Татарстана на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. В результате ДТП он погиб.

В настоящее время к поисковым работам привлечены водолазы. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

Ранее в Красноярском крае 23-летняя девушка погибла в машине, которая скатилась в озеро. Инцидент произошел, когда компания из шести человек отдыхала на озере Песчанка.

Ночью погибшая легла спать в стоящем на уклоне автомобиле с включенной передачей, а ее друзья продолжили отдыхать у костра. Из-за неисправности стояночного тормоза двигатель запустился, и машина скатилась в воду. Находившаяся внутри девушка не смогла выбраться.

