Девушка погибла в машине, скатившейся в озеро в Красноярском крае

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

В Красноярском крае 23-летняя девушка погибла в машине, которая скатилась в озеро. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, компания из шести человек отдыхала на озере Песчанка. В ночь с 19 на 20 июля девушка легла спать в автомобиле, а ее друзья продолжили отдыхать у костра.

В СК отметили, что машина была припаркована на уклоне. Из-за неисправности стояночного тормоза транспортное средство зафиксировали включенной передачей. В какой-то момент двигатель запустился, машина начала движение и скатилась в воду. Находившаяся внутри девушка не смогла выбраться и погибла.

По факту случившегося следователи организовали процессуальную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина в возрасте 39 лет и 14-летний юноша утонули во время рыбалки в Архангельской области. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.