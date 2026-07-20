Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации властей, инцидент произошел в селе Головино Белгородского округа. Там в результате удара дрона по территории предприятия погиб мужчина.

Отмечается, что при атаке также был поврежден автомобиль "ГАЗель".

Ранее 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА в Московской области. Одного из пострадавших – мужчину 74 лет с множественными осколочными ранениями – готовят к переводу в столичный центр.