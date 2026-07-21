Хоккеист Панарин рассказал, как жил в спортивном интернате на 1 000 рублей в год

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Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин во время жизни в спортивном интернате жил на 1 000 рублей на год. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

По словам хоккеиста, именно тяжелые условия и конкуренция помогли сформировать его характер. Хоккеист признался, что хотел бы, чтобы его дети обладали такими же качествами, однако осознает, что создать для них аналогичные условия будет непросто.

"С Нового года едешь, дед в трусы их (деньги. – Прим. ред.) зашьет, чтобы в плацкарте не вытащили. В плане конкуренции, при том же таланте, но при меньшей злости и голоде выиграть у меня было бы невозможно", – сказал Панарин.

По ходу прошедшего регулярного чемпионата НХЛ 34-летний Панарин был обменян из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз". За "Рейнджерс" россиянин выступал с 2019 года и установил несколько клубных бомбардирских рекордов. В частности, он быстрее всех в истории команды набрал 400 и 600 очков.

Ранее хоккеиста Илью Ковальчука назначили президентом хоккейного клуба "Шанхайские драконы". Он планирует изменить спортивный подход и продолжить активное общение с болельщиками. Главным менеджером клуба стал чемпион мира среди молодежных сборных Евгений Артюхин.