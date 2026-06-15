Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли

Фото: ТАСС/АР/Nathan Denette

Российские хоккеисты в 11-й раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли. Об этом сообщает RT.

Команда "Каролина Харрикейнз", в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников, одержала победу над "Вегас Голден Найтс" в шестой встрече финала. Матч прошел на стадионе "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе и завершился со счетом 3:0

Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу "Каролины Харрикейнз". Данная команда впервые за 20 лет выиграла Кубок Стэнли. В результате уже в 11-й раз подряд хотя бы один российский спортсмен становится обладателем данного трофея, что является рекордом.

Хоккеисты из РФ завоевывают Кубок Стэнли с сезона-2014/15. Тогда им не удалось выиграть трофей, так как чемпионом стал "Чикаго Блэкхоукс", в состав которой не входили россияне.

Ранее стало известно, что нападающий "Каролины" Николай Элерс забросил самую быструю шайбу в стартовых матчах финалов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за 50 лет. Гол был забит в ворота "Вегаса" на 25-й секунде игры.

Более быстрыми результатами отмечались только нападающий "Торонто" Сид Смит (15) и форвард "Филадельфии" Реджи Лич (21). Эти спортсмены забивали гол в ворота "Монреаля" в финальных сериях в 1951 и 1976 годах соответственно.

