Bloomberg: серия самоубийств произошла в киберкомандовании США

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Минимум пять случаев самоубийств за месяц зафиксировано среди сотрудников киберкомандования США, чья нагрузка резко возросла на фоне военных конфликтов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Резкий рост числа самоубийств среди военных хакеров вызвал серьезную тревогу у американских законодателей и руководства Пентагона. Инциденты вновь обострили проблему психологического состояния персонала, чья рабочая нагрузка резко возросла из-за участия в боевых действиях против Ирана, а также из-за попыток командования ускоренно внедрить в операционные процессы новые модели искусственного интеллекта.

В материале подчеркивается, что с момента своего основания в 2010 году Киберкомандование США сталкивается с хронической нехваткой кадров на ключевых позициях. Точная численность личного состава официально не разглашается, но ранее командование сообщало, что в его штате числится более шести тысяч человек.

Ранее Пентагон обнародовал обновленные данные о потерях США в ходе боевых действий против Ирана, начатых совместно с Израилем 28 февраля. Согласно сводке, общее число раненых американских военнослужащих достигло 687 человек. В рамках операции "Эпическая ярость", завершившейся 5 мая, потери составили 14 убитых и 417 раненых.