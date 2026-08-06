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06 августа, 21:37

Мэр Москвы

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин наградил лауреатов ежегодного городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Самым значимым проектом 2025 года назван Национальный космический центр имени Валентины Терешковой, сообщается в канале мэра Москвы в MAX.

Победителями в 12 номинациях стали:

  • станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии метро – в номинации "Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта";
  • участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны – в номинации "Улично-дорожная сеть";
  • мост Академика Королева – в номинации "Искусственные сооружения";
  • Детская городская клиническая больница святого Владимира – в номинации "Лечебно-оздоровительные объекты";
  • школа "Летово Джуниор" – в номинации "Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения";
  • Большой лыжный трамплин на Воробьевых горах – в номинации "Спортивные объекты";
  • кинокластер Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького – в номинации "Культурно-просветительские объекты";
  • Дом русского бильярда "Москва" – в номинации "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования";
  • офисный комплекс ICITY – в номинации "Офисные здания и деловые центры";
  • технополис модульного домостроения – в номинации "Объекты промышленного назначения";
  • крупномодульный дом на улице Гарибальди, дом 31, – в номинации "Инновационное строительство";
  • комплексное благоустройство Парка Горького (Пионерский пруд и Пушкинская набережная) – в номинации "Столичное благоустройство".

Мэр поблагодарил участников конкурса за реализованные проекты, которые делают город красивым и комфортным для жизни.

"Спасибо вам, друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и огромный вклад в развитие столицы", – добавил Собянин.

Ранее мэр отмечал, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. С 2011 года в городе построено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 30% жилых объектов и 23% нежилых.

За это же время специалисты возвели и реконструировали 75% транспортных магистралей. Кроме того, за 7 месяцев текущего года в эксплуатацию ввели 8,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Собянин: открыт ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы

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