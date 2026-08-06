РЖД представили туристический маршрут "Великий чайный путь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

РЖД подготовили новый международный туристический маршрут "Великий чайный путь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Маршрут протяженностью свыше 5,6 тысячи километров повторяет древний торговый путь XVIII века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве.

Проект поддержали уже 7 регионов, рассказали в пресс-службе. При этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга.

Заместитель главы РЖД Иван Колесников отметил, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем.

По его словам, "Великий чайный путь" помогает создавать между странами логистические и экономические цепочки, а также укреплять контакты между жителями. Благодаря проекту туристы из Китая смогут больше узнать об истории, природе и культуре России.

Пассажирское сообщение между Россией и КНР было возобновлено в декабре 2024 года после остановки в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В марте 2026-го в Китай начали следовать беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы.

