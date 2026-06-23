ФПК назначила дополнительные поезда в Анапу и Новороссийск

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

ФПК назначила дополнительные поезда из Москвы в Анапу и Новороссийск. Они будут курсировать до конца сентября, сообщили в компании.

Назначены следующие поезда:



№ 155/156 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 23:38, из Анапы – в 10:05, ежедневно;

№ 275/276 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 07:05, из Анапы – в 04:17, через день;

№ 563/564 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 21:35, из Анапы – в 20:34, ежедневно;

№ 567/568 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 23:20, из Анапы – в 22:05, ежедневно;

№ 233/234 Москва – Новороссийск: отправление из Москвы – в 10:10, из Новороссийска – в 09:50, ежедневно.

Составы будут делать остановки, в том числе на станциях Лиски, Россошь, Лихая и Тимашевская, добавили в ФПК.

Также в компании отметили, что поезда оснащены комфортабельными вагонами с кондиционерами и биотуалетами. В штабных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а в отдельных вагонах разрешен проезд с питомцами.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября перезапустят туристический поезд "К виноградникам у моря". Он проследует по маршруту из Москвы в Тамань и Новороссийск, а затем вернется в столицу. По данным ФПК, пассажиров ждет насыщенная программа.