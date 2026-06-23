23 июня, 19:09Транспорт
ФПК назначила дополнительные поезда в Анапу и Новороссийск
Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"
ФПК назначила дополнительные поезда из Москвы в Анапу и Новороссийск. Они будут курсировать до конца сентября, сообщили в компании.
Назначены следующие поезда:
- № 155/156 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 23:38, из Анапы – в 10:05, ежедневно;
- № 275/276 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 07:05, из Анапы – в 04:17, через день;
- № 563/564 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 21:35, из Анапы – в 20:34, ежедневно;
- № 567/568 Москва – Анапа: отправление из Москвы – в 23:20, из Анапы – в 22:05, ежедневно;
- № 233/234 Москва – Новороссийск: отправление из Москвы – в 10:10, из Новороссийска – в 09:50, ежедневно.
Составы будут делать остановки, в том числе на станциях Лиски, Россошь, Лихая и Тимашевская, добавили в ФПК.
Также в компании отметили, что поезда оснащены комфортабельными вагонами с кондиционерами и биотуалетами. В штабных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а в отдельных вагонах разрешен проезд с питомцами.
Ранее сообщалось, что с 3 сентября перезапустят туристический поезд "К виноградникам у моря". Он проследует по маршруту из Москвы в Тамань и Новороссийск, а затем вернется в столицу. По данным ФПК, пассажиров ждет насыщенная программа.