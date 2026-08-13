Исследование: почти каждый пятый ребенок в РФ получает до 2 тыс руб в день на расходы

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Почти половина российских родителей регулярно дают детям карманные деньги в летний период, при этом суммы разнятся – от 500 до 2 000 рублей в день. Об этом говорится в исследовании сервиса "Альфа-Деньги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, постоянно дают детям карманные деньги в каникулы 46,6%, еще 29% – только по просьбе. Четверть взрослых (24,4%) обычно выделяют средства на конкретные покупки или развлечения.



из исследования Чаще всего детям дают 500–1 000 рублей в день, такой вариант указали 40% родителей. Еще четверть устанавливают лимит в 500 рублей. При этом 18% детей ежедневно получают от родителей в среднем 1 000–2 000 рублей, столько же – более 2 000 рублей в день. И в 12% случаев размер расходов зависит от ситуации.

Чаще всего дети тратят деньги на мороженое, напитки и сладости (81,2%). Больше половины (52,4%) указали развлечения: кино, аттракционы и другие активности.

"Также среди популярных расходов – кафе и фастфуд (34,2%), игры и внутриигровые покупки (23,4%), одежда (23,2%) и подарки друзьям (19,2%). При этом подростки не всегда тратят все полученные деньги, больше половины (55,6%) откладывают часть средств", – добавили в исследовании.

Если денег не хватает, большинство детей обращаются за дополнительной помощью к родителям (43%) или используют собственные накопления (27,4%). Реже ребенок отказывается от покупки (16,6%) или пытается заработать самостоятельно (7,8%).

"При этом родители часто воспринимают карманные деньги как инструмент финансового воспитания. Большинство считают, что они помогают научиться планировать траты (66%), копить (63%) и ответственнее относиться к покупкам (60%)", – отметили аналитики.

Также родители положительно относятся к первым шагам детей в самостоятельном заработке: 45% отметили, что начинать подрабатывать можно в 16–17 лет, а 28% считают наиболее подходящим возрастом для старта 14–15 лет.

Ранее стало известно, что свыше 20% россиян брали деньги в долг ради участия в свадебных торжествах друзей или родственников. Чаще всего россияне готовы потратить на участие в свадьбе от 10 000 до 20 000 рублей с учетом подарка, одежды, дороги и других расходов.