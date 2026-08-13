Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 07:36

Общество
Главная / Новости /

Исследование: почти каждый пятый ребенок в РФ получает до 2 тыс руб в день на расходы

Почти каждый пятый ребенок в РФ получает до 2 тыс руб в день на карманные расходы

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Виктор Бартенев

Почти половина российских родителей регулярно дают детям карманные деньги в летний период, при этом суммы разнятся – от 500 до 2 000 рублей в день. Об этом говорится в исследовании сервиса "Альфа-Деньги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, постоянно дают детям карманные деньги в каникулы 46,6%, еще 29% – только по просьбе. Четверть взрослых (24,4%) обычно выделяют средства на конкретные покупки или развлечения.

Чаще всего детям дают 500–1 000 рублей в день, такой вариант указали 40% родителей. Еще четверть устанавливают лимит в 500 рублей. При этом 18% детей ежедневно получают от родителей в среднем 1 000–2 000 рублей, столько же – более 2 000 рублей в день. И в 12% случаев размер расходов зависит от ситуации.
из исследования

Чаще всего дети тратят деньги на мороженое, напитки и сладости (81,2%). Больше половины (52,4%) указали развлечения: кино, аттракционы и другие активности.

"Также среди популярных расходов – кафе и фастфуд (34,2%), игры и внутриигровые покупки (23,4%), одежда (23,2%) и подарки друзьям (19,2%). При этом подростки не всегда тратят все полученные деньги, больше половины (55,6%) откладывают часть средств", – добавили в исследовании.

Если денег не хватает, большинство детей обращаются за дополнительной помощью к родителям (43%) или используют собственные накопления (27,4%). Реже ребенок отказывается от покупки (16,6%) или пытается заработать самостоятельно (7,8%).

"При этом родители часто воспринимают карманные деньги как инструмент финансового воспитания. Большинство считают, что они помогают научиться планировать траты (66%), копить (63%) и ответственнее относиться к покупкам (60%)", – отметили аналитики.

Также родители положительно относятся к первым шагам детей в самостоятельном заработке: 45% отметили, что начинать подрабатывать можно в 16–17 лет, а 28% считают наиболее подходящим возрастом для старта 14–15 лет.

Ранее стало известно, что свыше 20% россиян брали деньги в долг ради участия в свадебных торжествах друзей или родственников. Чаще всего россияне готовы потратить на участие в свадьбе от 10 000 до 20 000 рублей с учетом подарка, одежды, дороги и других расходов.

Читайте также


обществофинансыэксклюзив

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика