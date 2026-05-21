Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:17

Технологии

На портале mos.ru заработал спецпроект "Ваш навигатор по налогам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спецпроект "Ваш навигатор по налогам" заработал на mos.ru. Он позволяет горожанам узнать все об оплате налогов, легализации дохода и предлагает план действий по защите трудовых прав, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что сейчас все больше москвичей становятся частными предпринимателями. При этом не всем известно, как правильно и быстро платить налоги. Новый сервис покажет им, что данный процесс не такой сложный, как они себе представляют. Он также поможет защитить их доходы и сделать прозрачными отношения представителей бизнеса с государством.

Спецпроект предлагает рассмотреть примеры жизненных ситуаций, связанных с налогами. Например, горожане узнают об оплате налогов при сдаче имущества в аренду, ограничениях и легализации дохода при работе на себя.

Кроме того, навигатор предупреждает об опасности неофициального трудоустройства, которое не дает никаких социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получения налоговых вычетов. Спецпроект предоставит план действий на случай, если работодатель не хочет заключать письменный трудовой договор или требует оформить статус самозанятого.

Налоги являются основным источником доходов столичного бюджета. Эти средства помогают развивать в городе инфраструктуру, науку, образование, искусство, здравоохранение и многое другое.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин рассказал, как получить налоговый вычет за покупку жилья. Он подчеркнул, что правило распространяется как на готовую квартиру, так и на строящийся дом. Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить возврат, составляет 2 миллиона рублей на человека.

Читайте также


технологиигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика