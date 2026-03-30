Правительство внесло в ГД законопроект об ужесточении контроля за уплатой налогов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на борьбу с уклонением от налогов и обеспечение их полной уплаты, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В документе, в частности, предлагается в целях налогообложения НДС внедрить механизм определения стоимости по сделкам с рядом товаров, импортируемых из стран Евразийского экономического союза, на основе их рыночных цен. Это касается, прежде всего, продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации.

Согласно законопроекту, одновременно налоговым органам предоставляются полномочия контролировать применяемые в таких сделках цены и корректировать их, если они не соответствуют рыночному уровню.

Также в законопроекте предлагается, чтобы банки передавали в налоговые органы сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физлица его нет, то номер будет присваиваться до открытия счета в банке.

Кроме того, Банк России должен будет информировать налоговые органы о гражданах, у которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. В свою очередь, налоговые органы получат возможность запрашивать детализированные выписки по счетам таких лиц в других банках без проведения проверок.

По оценке ФНС России, принятие законопроекта позволит увеличить поступления в федеральный бюджет не менее чем на 49,3 миллиарда рублей ежегодно, начиная с 2027 года. Вместе с тем на его реализацию потребуется около 5,86 миллиарда рублей в 2026–2028 годах, в том числе на доработку автоматизированной информационной системы "Налог-3".

