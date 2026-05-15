15 мая, 08:50

Происшествия

Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы

Семеро пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с журналистами.

Он уточнил, что в числе госпитализированных – четверо детей. При этом состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", – цитирует его РИА Новости.

Рязань подверглась атаке противника ночью 15 мая. Из-за падения обломков дронов пострадали два многоэтажных жилых дома. Также фрагменты БПЛА упали на территории одного из предприятий. В результате пострадали 12 человек, а еще три мирных жителя погибли.

После этого в детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки. Местные власти также призвали родителей объяснить своим детям, что трогать обломки БПЛА нельзя.

