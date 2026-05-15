В Москве появилась новая конечная станция для электробусов "МЦД Лихоборы"

Новая конечная станция для электробусов "МЦД Лихоборы" появилась у одноименной станции МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Благодаря установке российских зарядных станций в ближайшее время запустим в округе еще больше экологичных маршрутов", – заявил заммэра.

Общая площадь территории конечной станции превышает 4 300 квадратных метров. Здесь появились три ультрабыстрые зарядные станции, а также здание для отдыха водителей. Площадь последнего составляет свыше 330 "квадратов" и включает комнату активного отдыха, место для перерыва на обед, душевые и медпункт, системы видеонаблюдения и безопасности.

Кроме того, с запуском новой конечной станции был продлен маршрут м54 – теперь он проследует до МЦД-3.

Ранее стало известно, что с 16 мая в четырех округах Москвы скорректируют работу наземного транспорта. Изменения затронут 15 маршрутов, часть из которых обновят благодаря новым контрактам с коммерческими перевозчиками. В частности, вместо маршрута 380 заработает новый районный маршрут 540.

