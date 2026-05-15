15 мая, 08:54

Город

В школе № 1391 района Бекасово прошел IV фестиваль "Кадетская весна"

Фото: Владимир Миловидов

Четвертый ежегодный фестиваль "Кадетская весна" прошел на площадке школы № 1391 в районе Бекасово. Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин поприветствовал участников, вручил благодарственные письма педагогам, а также возложил цветы к памятному камню на месте, где в годы Великой Отечественной войны располагался штаб 33-й армии.

"В начале Великой Отечественной войны в здании Яковлевской школы, расположенной в этих местах, находился штаб 33-й армии. Ее военнослужащие не дали гитлеровцам прорваться к столице в 1941 году, освободили Наро-Фоминск, Боровск и Верею. Наша задача – воспитывать поколения, которые знают и помнят историю своей Родины, чтят подвиги своих предков и проявленный ими героизм. Этому способствует в том числе и открытие в учебных заведениях столицы кадетских классов. Сегодня кадетское движение школы № 1391 насчитывает около 300 воспитанников", – сказал Саблин.

Фестиваль продолжился традиционным парадом, после которого кадеты исполнили вальс.

Сегодня в кадетских классах по всей столице обучаются более 25 тысяч школьников. Как отметил депутат Госдумы, в ходе обучения много времени уделяется формированию лидерских качеств, командной работе и изучению истории страны. Московские кадеты ежегодно участвуют в главных городских патриотических мероприятиях.

Саблин добавил, что воспитанники также самостоятельно организуют памятные акции, развивают на базе школ патриотические клубы и музеи боевой славы. Кроме того, учащиеся проводят волонтерские акции в поддержку бойцов специальной военной операции, разрабатывают экскурсионные маршруты по местам, связанным с биографиями героев России и Советского Союза.

В московских школах кадетское образование – одно из видов профильного обучения. Первые кадетские классы открылись в 2014 году. На сегодняшний день проект реализуется в 225 школах. Для детей ежегодно организуют различные проекты, в том числе профориентационный "Кадетский навигатор", "День кадетского класса в Музее Победы", конкурс "Лучший кадетский класс".

У московских кадет есть собственное знамя, утвержденное Геральдическим советом при президенте России. С 2015 года проводится парад кадетского движения "Не прервется связь поколений". В нынешнем году он состоится 20 мая на площади Победителей у Музея Победы. В нем примут участие более 7 тысяч человек.

Ранее Саблин рассказал, как реконструированный по современным стандартам корпус школы № 2073 на 350 мест в Кленове готовится к вводу в эксплуатацию. В частности, в здании общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров была проведена масштабная перепланировка, чтобы пространство соответствовало современным образовательным стандартам.

