В Омской области повторно госпитализировали 10 пострадавших при утечке газа детей

10 детей, ранее пострадавших при утечке газа в городе Тара Омской области, были вновь госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Всех пациентов, выписанных во вторник, 12 мая, после инцидента, который произошел 6-го числа, доставили в областную детскую клиническую больницу. Им проведут повторное полное медицинское обследование.

При этом отмечается, что состояние всех несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.

Дети отравились газом в Тарской СОШ № 3. Находясь в кабинете информатики, они почувствовали недомогание. Школьников оперативно эвакуировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следоватедли выяснили, что утечка природного газа произошла в ходе работ по опрессовке участка газопровода.

В данный момент прокуратура проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы.