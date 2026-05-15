Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 07:37

Происшествия

В Омской области повторно госпитализировали 10 пострадавших при утечке газа детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

10 детей, ранее пострадавших при утечке газа в городе Тара Омской области, были вновь госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Всех пациентов, выписанных во вторник, 12 мая, после инцидента, который произошел 6-го числа, доставили в областную детскую клиническую больницу. Им проведут повторное полное медицинское обследование.

При этом отмечается, что состояние всех несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.

Дети отравились газом в Тарской СОШ № 3. Находясь в кабинете информатики, они почувствовали недомогание. Школьников оперативно эвакуировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следоватедли выяснили, что утечка природного газа произошла в ходе работ по опрессовке участка газопровода.

В данный момент прокуратура проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика