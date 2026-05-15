В Омской области повторно госпитализировали 10 пострадавших при утечке газа детей
10 детей, ранее пострадавших при утечке газа в городе Тара Омской области, были вновь госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Всех пациентов, выписанных во вторник, 12 мая, после инцидента, который произошел 6-го числа, доставили в областную детскую клиническую больницу. Им проведут повторное полное медицинское обследование.
При этом отмечается, что состояние всех несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.
Дети отравились газом в Тарской СОШ № 3. Находясь в кабинете информатики, они почувствовали недомогание. Школьников оперативно эвакуировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следоватедли выяснили, что утечка природного газа произошла в ходе работ по опрессовке участка газопровода.
В данный момент прокуратура проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы.