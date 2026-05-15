15 мая, 07:58Происшествия
Автомобиль опрокинулся на Варшавском шоссе
Авария произошла в районе дома № 39. Обстоятельства ЧП и информация о возможных пострадавших еще уточняются. На месте работают оперативные службы. Из-за ДТП движение в сторону центра было затруднено на 2,3 километра, поэтому граждан призвали выбирать пути для объезда.
До этого 3 грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД, инцидент произошел на 65-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. Обстоятельства произошедшего не уточнялись.